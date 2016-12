Scherma, la Granbassi annuncia il ritiro

"Mi ricovero al Rizzoli di Bologna per la settima operazione al ginocchio - ha aggiunto la 34enne campionessa - . Non so che cosa farò nel futuro, prima devo rimettermi in salute. Sono molto dispiaciuta del ritiro, ma non ho rimpianti, ho fatto ciò che volevo, ho vinto tanto". E poi? "Non lo so. Mi aspettano lunghi mesi di recupero dopo l'operazione. Avrò tempo di pensarci. Il giornalismo mi piace, potrei occuparmi ancora di scherma. Ma niente è deciso, aspetto di tornare in forma, poi valuterò. Sono ancora scossa per quel che è successo venerdì, avevo davanti l'ungherese Katarin Varga, conducevo 19-12 , il dolore al ginocchio sinistro (rottura del tendine rotuleo, ndr), ho capito subito che era finita per sempre. Da allora sono sballottata tra visite e telefonate. Non ho avuto tempo di pensare a nulla".