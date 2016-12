Oscar Pistorius è sul lastrico: in vendita la casa del delitto

Oscar Pistorius è al verde e per pagare le spese processuali, in continuo aumento, ha deciso di mettere in vendita la casa nella quale ha ucciso la fidanzata Reeva Steenkamp. "E' necessario vendere l'abitazione di Pistorius nel complesso residenziale di Silver Woods Country a Pretoria", ha spiegato lo studio Ramsay Webber, cui sono state affidate le contrattazioni per l'immobile. Bocche cucite invece sulla cifra chiesta.