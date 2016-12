Caso palestra di Santerno, Josefa Idem indagata per truffa

Ancora guai per Josefa Idem. La campionessa olimpica italiana e il marito hanno ricevuto un avviso di conclusione indagine per truffa dalla Procura di Ravenna. Lo riferisce il quotidiano La Voce, che nel giugno 2013 ha avviato l'inchiesta giornalistica secondo cui l'ex ministro non ha pagato l'Ici sulla seconda casa dal 2008 al 2011 ed è proprietaria della palestra di Santerno, in cui sono stati rilevate irregolarità edilizie.