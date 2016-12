Windsurfing, una Pasqua all'insegna dello spettacolo

Nel week end di Pasqua, dal 19 al 21 aprile , saranno le suggestive acque del Golfo dell'Asinara, a dare il via alla stagione agonistica italiana dello slalom. Dopo alcuni anni in cui l'appuntamento è stato dedicato esclusivamente agli amatori, con la manifestazione nota come " Stintino Contest ", per il 2014 si è preferito un taglio prettamente agonistico, mettendo a calendario la prima tappa del Campionato Regionale Sardo di Slalom. La regata denominata " Stintino Funboard Event ", è organizzata dal Windsurfing Center Stintino in collaborazione con il Comune e Pro Loco di Stintino, lega Navale Golfo dell'Asinara, Circolo Nautico Torres, Circolo Nautico Sottovento e gli operatori turistici stintinesi.

FIV e AICW sono ben liete di assecondare l'iniziativa in considerazione del fatto che le acque della spiaggia della Pelosa, hanno un fascino tale da creare suggestione e desiderio in chiunque faccia windsurf, che sia sardo o no. E infatti, la regata di Pasqua, anche se valida come Campionato Regionale, vede già dei preiscritti provenienti un pó da tutta Italia, lasciando presagire una competizione agguerrita e partecipata. Va aggiunto il fatto che il Campionato Sardo di Slalom, quest'anno distribuito su 5 tappe, da un anno all'altro, sta acquisendo sempre più consensi di partecipazione, forte sia della qualitá degli spot, sia dell'impeccabile organizzazione messa in campo nelle singole tappe, sia anche, dell'alto livello della competizione nelle singole categorie, in cui figurano tra gli altri atleti del calibro di Giorgio Giorgi, Roberto Tavazzi, Matteo Spanu, Manuel Argiolas, per non dimenticare i fortissimi juniores Michele Cittadini e Mattia Onali.

Appuntamento a Stintino quindi, a tutti gli slalomisti italiani, per aprire le danze di una stagione ricca di regate.

Per info su bando di regata, soluzioni alloggiative in convenzione e iscrizioni scrivere a: stintinofunboard@gmail.com