Ancelotti vince due volte: il suo cavallo 'Il Pittore' si impone a Chantilly

Doppia soddisfazione per Carlo Ancelotti. Il tecnico non ha vinto soltanto con il suo Real Madrid nella sfida della Liga spagnola contro l'Elche (3-0 il finale), ma anche all'ippodromo. Il Pittore, cavallo di Ancelotti e di Giovanni Mauri, allenato da Alessandro Botti, si è imposto infatti in scioltezza nell'ippodromo francese di Chantilly. Il Pittore partiva nel ruolo di favorito e non ha tradito le attese.