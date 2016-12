Boxe: social Mayweather, i follower scelgono il rivale

Floyd Mayweather non smette mai di far parlare di sé. La nuova iniziativa di 'Pretty Boy' è tagliata apposta per i social network e in America sta facendo discutere parecchio: saranno infatti i suoi follower su Twitter a scegliere il prossimo avversario per il titolo super-welter Wba e Wbc. La scelta è ristretto al britannico Amir Khan e all'argentino Marcos Maidana , ma saranno i seguaci di Mayweather a votare lo sfidante.

"Who's got next?" è il nome dell'accattivante iniziativa intrapresa dall'entourage del pugile americano. Del resto per lui che il rivale sia Khan o Maidana dovrebbe fare fare poca differenza. In 45 incontri disputati sino ad ora in carriera, 'Money' non ha mai perso: 45 le vittorie sul ring, 26 delle quali sono arrivate per ko tecnico. Ora tocca ai follower decidere quale sarà la prossima "vittima"...