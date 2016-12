Federer sfida Messi nell'ultimo spot della Gillette

Numeri uno nelle rispettive discipline, ma non solo. L'ultimo spot Gillette rivela le "altre" abilità di Roger Federer e Leo Messi. L'uso delle nuove lamette da barba, infatti, li trasforma virtualmente in lottatori di sumo, giocatori di cricket, rugbisti, piloti di Formula 1. Ma anche tennisti improvvisati - come nel caso della Pulce -, o portieri della nazionale di calcio brasiliana, come avviene per lo svizzero GUARDA IL VIDEO