Nuoto, Ian Thorpe in ospedale per depressione e abuso di alcol

Dai trionfi in vasca al baratro. Il campione australiano Ian Thorpe, che ha conquistato cinque medaglie d'oro olimpiche nella sua trionfale carriera chiusa a soli 24 anni nel 2006, è stato ricoverato mercoledì notte in un ospedale di Sydney per depressione e abuso di alcol di cui soffre da alcuni anni. Lo stesso Thorpe aveva rivelato in un'autobiografia shock di aver pensato al suicidio proprio a causa della depressione.