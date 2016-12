Pattinaggio, Europei: Cappellini-Lanotte, storico oro

Anna Cappellini e Luca Lanotte entrano nella storia del pattinaggio italiano. La coppia azzurra ha vinto la medaglia d’oro nella gara di danza agli Europei di pattinaggio artistico su ghiaccio, in corso di svolgimento a Budapest. Cappellini e Lanotte hanno totalizzato 171,61 punti, uno in più della coppia russa composta da Elena Ilinykh e Nikita Katsalapov. Medaglia di bronzo per i britannici Penny Coomes e Nicholas Buckland (158,69).