Baseball: Clayton Kershaw, contratto record coi Dodgers

Fa sensazione la notizia proveniente dagli Stati Uniti del rinnovo contrattuale di Clayton Kershaw coi Los Angeles Dodgers. Il fortissimo lanciatore americano, 25 anni, ha firmato nella notte un contratto di sette anni da 215 milioni di dollari complessivi, circa 30 a stagione. Cifre impensabili per l'Italia, e ancor più scalpore deriva dal fatto che Kershaw non è il più pagato in Mlb: lo batte Alex Rodriguez.