Nfl, playoff: successi per 49ers e Broncos

Nessuna sorpresa nella domenica dei playoff del football americano Nfl, giunto al Divisional Round, il secondo turno. Come da pronostico vincono Denver Broncos e San Francisco 49ers che la settimana prossima si giocheranno un posto per il Superbowl contro, rispettivamente, New England Patriots e Seattle Seahawks.

I 49ers di coach Jim Harbaugh vincono 23-10 a Charlotte sul campo dei Carolina Panthers e per il terzo anno consecutivo avanzano alla finale della Nfc. Protagonista assoluta la difesa dei californiani che non dà respiro al fenomenale quarterback di casa, Cam Newton, al debutto nei playoff, che chiude con un touchdown ma due intercetti e 5 sacks subiti. Dall'altra parte ottima prova del qb Kaepernick che, con i suoi sotto 7-6, trova il lancio vincente per Vernon Davis nei secondi finali del primo tempo per il 13-7 (meta convalidata dopo aver rivisto la moviola) e poi a metà terzo quarto porta in prima persona il pallone in endzone per il 20-10. A sigillare il risultato ci pensa la difesa dei 49ers guidata da Brooks, Bowman e Willis.

A Denver i Broncos piegano 24-17 i San Diego Chargers, tenaci però fino alla fine. A Mile High City i padroni di casa partono forte, guidati ovviamente da Peyton Manning: i Broncos dominano per tre quarti e si portano sul 17-0 con due lanci in meta del loro leader per Thomas e Welker. I Chargers però non muoiono e riaprono la gara col touchdown di Allen su lancio di Rivers per il 17-7. Ma non basta perchè poco dopo il running back Moreno porta la palla in meta per il 24-7 e chiude di fatto il confronto, rendendo vano l'ultimo sussulto di San Diego che segna ancora con Allen e un field goal di Novak.

Domenica prossima, 19 gennaio, andranno in scena le finali di Conference: Patriots-Broncos nella Afc, Seahawks-49ers nella Nfc.