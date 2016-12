Mlb, doping: 162 gare di stop per Rodriguez

La squalifica per doping di Alex Rodriguez è stata ridotta da 211 a 162 partite. Il giocatore più pagato delle Majors di baseball e dei New York Yankees è stato accusato di aver fatto uso di sostanze dopanti e anche di essere coinvolto con altri dodici giocatori nello scandalo di una clinica in Florida, la Biogenesi s , sospettata di essere al centro di traffico di prodotti dopanti.

"Ho detto chiaramente che non ho preso queste sostanze per migliorare le mie prestazioni né di aver violato l'accordo di base in alcuna maniera", ha fatto sapere Rodriguez in un comunicato. In ogni caso la squalifica comminata al terza base è la più lunga della storia della Mlb e costerà a Rodriguez un anno di stipendio con gli Yenkees, ossia 25 milioni di dollari. Dovrebbe tornare a giocare nel 2015, il suo contratto con New York scade nel 2017.