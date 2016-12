Nfl, playoff: Seattle e New England volano in finale di Conference

Seattle e New England sono le prime due finaliste di Conference 2014, ultimo ostacolo sulla strada verso il Superbowl XLVIII di East Rutherford, in New Jersey. Non sbagliano i Seahawks che, nonostante un brivido nel finale, stendono 23-15 New Orleans e adesso aspettano il verdetto di Carolina Panthers-San Francisco 49ers. Avanzano anche i Patriots, vittoriosi 43-22 con Indianapolis: affronteranno la vincente di Denver Broncos-San Diego Chargers.

Forte vento e pioggia battente al CenturyLink Field di Seattle, dove la difesa dei padroni di casa argina l'efficacia di Drew Brees e tiene a quota zero l'attacco di New Orleans per i primi 45 minuti. Anche i Saints fanno un buon lavoro in fase difensiva, sbandando però ad inizio secondo quarto quando il touchdown di Lynch vale il 16-0 e indirizza definitivamente la partita. Nel finale la botta d'orgoglio degli ospiti che con la meta di Robinson riaprono la partita, ma Flynn poco dopo allontana definitivamente i fantasmi. E' LeGarrette Blount il protagonista assoluto a Foxborough. Il running-back trascina New England mettendo a referto 4 dei 6 touchdown con cui gli uomini di Bill Belichick si sbarazzano di Indianapolis. Patriots padroni del campo sin dall'inizio ma che chiudono la pratica solo nell'ultimo quarto con un parziale di 14-0. Complice la non brillante giornata di Andrew Luck, i Colts non riescono dunque in un'altra rimonta, dopo quella pazzesca nel precedente turno di playoff contro i Kansas City Chiefs.