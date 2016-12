Pellegrini a Verissimo: "Voglio sposare Magnini"

Un tenero bacio postato su Twitter con il fidanzato Filippo Magnini e un progetto di matrimonio nemmeno troppo nascosto svelato a Verissimo in un'intervista in onda sabato 11 gennaio su Canale 5. Federica Pellegrini apre la porta dei sentimenti: "Per la prima volta ho voluto postare una sensazione forte come una ragazza normale. Matrimonio con Pippo? E' presto, ma visto che abbiamo raggiunto una certa serenità, il progetto c'è".