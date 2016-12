Boxe, Holyfield: "Omosessualità è una malattia curabile"

"Se tu nasci con un difetto a una gamba, vai dal medico e ti curi. E l'omosessualità è la stessa cosa". Con queste parole Evander Holyfield, ex campione del mondo di pugilato, ha scatenato un'autentica bufera negli States. L'atleta, famoso per essere stato morso all'orecchio durante un match da Mike Tyson, ha parlato in questo modo nel corso del programma tv 'Celebrity Big Brother', il Grande Fratello dei vip americano.