Nfl, playoff: 49ers avanti nel gelo, San Diego sbanca Cincinnati

Grandi emozioni nella seconda giornata di playoff in Nfl. Phil Dawson, con un field goal allo scadere regala a San Francisco la vittoria per 23-20 sul gelido campo di Green Bay. In Wisconsin la temperatura arriva fino a -29 gradi con punte di -46. Ai Packers non basta però l'apporto di 70mila tifosi infreddoliti per avere la meglio sui 49ers. Per il terzo anno consecutivo Cincinnati abbandona i playoff al 1° turno: San Diego vince 27-10.

Nel freddo del Lambeau Field di Green Bay partita combattutissima con i 49ers che conquistano il passaggio del turno grazie al field goal di Phil Dawson nel finale. In quella che è stata la gara Nfl più gelida della storia, partenza sotto tono per il quarterback dei Packers, Aaron Rodgers, che ci mette un quarto d'ora prima di completare il primo passaggio. Poi, nel corso del match, tiene i suoi compagni a galla con 177 yards e 1 touchdown completato. Ma i 49ers sono in palla e, spinti da un'ottima prova di Colin Kaepernick, si aggiudicano una gara che regala emozioni fino all'ultimo secondo. Niente da fare, invece, per i Bengals, costretti ancora una volta ad abbandonare i playoff al primo turno. Il match risulta equilibrato solo nei primi 30 minuti con Andy Danton (164 e 1 TD) che sembra essere perfettamente nel match. Nella seconda parte di gara, però il quarterback di Cincinnati commette troppi errori sui passaggi e così è tutto facile per l'attacco dei Chargers con Brown e Woodhead sugli scudi. Definita dunque la griglia dei playoff con i Chargers che affronteranno i Broncos e i 49ers contro i Panthers. Seattle-New Orleans e New England-Indianapolis gli altri match in programma.