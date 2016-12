Nhl: Toronto vince il Winter Classic

I Toronto Maple Leafs vincono un Winter Classic da record. Nel tradizionale appuntamento, giunto alla sesta edizione, che vede due squadre della Nhl sfidarsi all'aperto per una gara di regular season, i canadesi battono ai rigori i Detroit Red Wings ad Ann Arbor, Michigan, di fronte ad oltre 1 05mila persone , una platea inedita per questa sfida (il precendete primato erano i 71mila del 2008).

Alla Big House di Ann Arbor, lo stadio del football dell'università del Michigan, le due squadre si sono affrontate a 10 gradi sottozero, con un vento gelido e la neve che non ha mai smesso di cadere copiosa. Il calore dei fan ha però avuto un impatto fondamentale ed è venuta fuori una bella partita. Nel secondo quarto la gara si è sbloccata in favore dei Red Wings, padroni di casa, in gol con Alfredsson. Il pari è arrivato poco dopo con van Riemsdyk e all'inizio del terzo periodo Toronto è andata in vantaggio con Bozak. A 5 minuti dalla fine il 2-2 di Detroit con Abdelkader. Nell'overtime non è accaduto nulla e così si è andati agli shootout: Bernier ha fermato Tatar mentre Bozak ha trafitto Howard e ha dato così il successo ai Maple Leafs nel Winter Classic.