SportMediaset

Alex Zanardi si racconta: "Che emozione Londra 2012"

Intervista esclusiva all'ex pilota tra ricordi e progetti futuri: "Sogno Ironman 2014"

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TAGS:
Zanardi
Intervista
Vegliani

I VOSTRI COMMENTI

torakiki il giustiziere - 26/12/13

UN GRANDISSIMO COMPLIMENTO, A UN GRANDE UOMO E UN GRANDE ATLETA E SPORTIVO DI NOME ALEX ZANARDI....TU SI CHE SEI UN ESEMPIO PER I GIOVANI E PER LE PERSONE CHE PURTROPPO LA VITA HA RISERVATO UN BRUTTO DESTINO....SEI UN UOMO STRARDINARIO, E QUANDO VEDO PER TV CERTI ALLENATORI O GIOCATORI PENSO CHE QUALCUNO LASSU AVREBBE DOVUTO RISERVARE A LORO UN CERTO DESTINO....ZANARDI CONTINUA COSI, FARAI GRANDI COSE.....

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