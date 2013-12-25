Alex Zanardi si racconta: "Che emozione Londra 2012" Intervista esclusiva all'ex pilota tra ricordi e progetti futuri: "Sogno Ironman 2014" Invia ad un amico Stampa A A A 25 dicembre 2013 TAGS: Zanardi Intervista Vegliani I VOSTRI COMMENTI torakiki il giustiziere - 26/12/13 UN GRANDISSIMO COMPLIMENTO, A UN GRANDE UOMO E UN GRANDE ATLETA E SPORTIVO DI NOME ALEX ZANARDI....TU SI CHE SEI UN ESEMPIO PER I GIOVANI E PER LE PERSONE CHE PURTROPPO LA VITA HA RISERVATO UN BRUTTO DESTINO....SEI UN UOMO STRARDINARIO, E QUANDO VEDO PER TV CERTI ALLENATORI O GIOCATORI PENSO CHE QUALCUNO LASSU AVREBBE DOVUTO RISERVARE A LORO UN CERTO DESTINO....ZANARDI CONTINUA COSI, FARAI GRANDI COSE..... segnala un abuso Invia un commento Esci Disclaimer Inserisci codice dell'immagine (obbligatorio) Lancia il tuo commento invia il tuo commento o segnala un abuso Per poter inserire un commento/articolo o segnalare alla redazione un abuso devi essere registrato Esegui il LOGIN o, se non l'hai ancora fatto, REGISTRATI
torakiki il giustiziere - 26/12/13
UN GRANDISSIMO COMPLIMENTO, A UN GRANDE UOMO E UN GRANDE ATLETA E SPORTIVO DI NOME ALEX ZANARDI....TU SI CHE SEI UN ESEMPIO PER I GIOVANI E PER LE PERSONE CHE PURTROPPO LA VITA HA RISERVATO UN BRUTTO DESTINO....SEI UN UOMO STRARDINARIO, E QUANDO VEDO PER TV CERTI ALLENATORI O GIOCATORI PENSO CHE QUALCUNO LASSU AVREBBE DOVUTO RISERVARE A LORO UN CERTO DESTINO....ZANARDI CONTINUA COSI, FARAI GRANDI COSE.....
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