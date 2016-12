Olimpiadi di Sochi: muore un tedoforo 73enne

Non c’è pace per la fiaccola olimpica in Russia. Dopo diversi incidenti che ne hanno segnato il percorso verso i Giochi di Sochi del prossimo febbraio, una tragedia ha offuscato la staffetta: un tedoforo è morto per un attacco di cuore a Kurgan, capoluogo della regione degli Urali. Vadim Gorbenko, 73 anni, ex atleta e allenatore sportivo nativo della città, al termine di 200 metri di corsa con la torcia in mano, dopo una breve intervista ai giornalisti, all’improvviso si è sentito male ed è deceduto appena ricoverato in ospedale. Lo riferiscono i media locali.