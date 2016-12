Nuoto, Europei vasca corta 2013: Orsi e Magnini in finale

Dopo il bronzo di Federico Turrini nei 400 misti , le buone sensazioni per l'Italia agli Europei in vasca corta di Herning arrivano soprattutto dai 100 stile. Marco Orsi , vincitore ieri di due argenti, e Filippo Magnini entrano in finale con il primo e il secondo crono e fanno ben sperare per l'ultimo atto di domani. Ci sono poi tre medaglie di legno: quella di Bonacchi e Pizzamiglio nei 50 dorso e quella della staffetta 4x50 mista mista.

Ottime le prove delle due frecce azzurre nei 100 stile libero: Marco Orsi (46"64) e Pippo Magnini (47"05) si piazzano primo e secondo in semifinale, attirando i favori del pronostico per la finalissima di domani. Niccolò Bonacchi e Matteo Pizzamiglio, invece, devono accontentarsi del quarto posto ex aequo nella finale dei 50 dorso col tempo di 23"55: delusione soprattutto per il secondo, che vanifica una possibile medaglia sbagliando in arrivo; a vincere è il francese Stravius. Stesso risultato anche per la staffetta 4x50 mista mista, composta da Bonacchi, Francesco Di Lecce, Ilaria Bianchi ed Erika Ferraioli: i quattro si piazzano ai piedi del podio in 1'39"68 (nuovo record italiano), trionfa la Russia davanti a Germania e Repubblica Ceca. Quinto posto per Silvia Di Pietro nei 100 farfalla: il suo crono di 25"99 non basta, al primo posto si piazza la Sjostroem. Delusione cocente invece per Matteo Rivolta, solo settimo nei 100 farfalla in 50"90; nono l'altro azzurro Piero Codia. Nono, infine, Claudio Fossi nella finale dei 100 rana (58"79 il suo tempo).