Nfl: sorpresa San Diego, cade il fortino di Denver

Colpo di San Diego che va a vincere sul campo di Denver e rimane in corsa per un posto nei playoff di Nfl. I Chargers si impongono 27-20 infliggendo la prima sconfitta casalinga stagionale ai Broncos, la migliore squadra della Lega. Ottima la prova di Ryan Mathews: il running back dei californiani corre 127 yard, un record contro la difesa dei Broncos in questa stagione. Denver paga a caro prezzo la prestazione opaca di Peyton Manning. Per espugnare il fortino di Denver, San Diego fa leva su Philip Rivers, che macina yard in modo continuo, e sul possesso dell’ovale (38’49” contro 21’11” dei Broncos il dato finale dell’incontro). Tenere il proprio attacco il più possibile sul campo produce il primato di Ryan Matthews: nessuno prima di lui, in questa stagione, aveva corso così tanto contro la difesa dei Broncos. Se a questa strategia vincente si aggiunge la splendida giocata della difesa che intercetta Peyton Manning a cinque minuti dalla fine, ecco spiegata la sorprendente vittoria di San Diego. E a proposito di Manning, è lo stesso quarterback dei Broncos, a fine partita, ad ammettere che qualcosa non ha funzionato: “Non abbiamo giocato una buona partita, non eravamo ben messi in campo. Abbiamo tenuto troppo poco il possesso della palla e, quando ce l’avevamo, l’abbiamo sfruttato male”.