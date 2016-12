Nfl: Jacksonville vince ancora, Houston ko

In Florida determinati le corse di Maurice Jones-Drew: il running back di Jacksonville, costretto ad alzare bandiera bianca all'inizio dell'ultimo quarto per un guaio muscolare, corre per 103 yard, aprendo la difesa di Houston e propiziando i touchdown dei padroni di casa. Delusione in casa Texans: gli uomini di Gary Kubiak pagano a caro prezzo due turnover e una serie di penalità.