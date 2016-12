Nfl: Seattle, vittoria e playoff

I Seattle Seahawks piegano 34-7 i New Orleans Saints nel Monday Night della 13.esima settimana del campionato di football americano Nfl e sono la prima formazione della Nfc Conference e staccare il pass per i playoff. La formazione allenata da Pete Carroll sale infatti a 11-1 di record, il migliore della Lega, mentre i Saints (9-3) restano comunque in corsa per la post season. Il protagonista assoluto al CenturyLink Field di Seattle è Russell Wilson, il quarterback dei Seahawks cui basta un tempo per sigillare il successo dei suoi: 310 yards lanciate con 3 touchdown, più 47 yards su corsa nella sua magica serata.

Come detto Seattle parte fortissimo e nel primo quarto scappa via sul 17-0 grazie al calcio di Haushka e alle mete di Bennet su ritorno di fumble (palla persa dell'attacco dei Saints) e di Miller su passaggio di Wilson. Nel secondo periodo New Orleans torna in corsa grazie al touchdown di Graham, pescato in endzone da Brees (147 yards lanciate) ma prima dell'intervallo Seattle riscappa via con un altro calcio di Halushka e un altro lancio vincente di Wilson per Baldwin che vale il 27-7. Nel terzo periodo i Seahawks chiudono la pratica con il touchdown di Coleman per il definitivo 34-7. Russell Wilson, un serio candidato a MVP stagionale, diventa il quarto quarterback della storia a lanciare almeno 20 td pass in ognuna delle sue prime due annate da professionista (Dan Marino, Peyton Manning e Andy Dalton gli altri tre).