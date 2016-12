Nfl: Broncos, colpaccio a Kansas City

Va ai Denver Broncos il big match della 13esima settimana di Nfl. Trascinati da un Peyton Manning da antologia, gli uomini di Jack Del Rio sconfiggono 35-28 i Kansas City Chiefs e centrano il decimo successo in dodici gare. Vincono anche Carolina, che passa 27-6 in casa contro Tampa Bay, e New England, che s'impone in trasferta a Houston col punteggio di 34-31 grazie ad un Tom Brady da 371 yards e 2 touchdown.

Pazzesca la prova di Peyton Manning all'Arrowhead Stadium di Kansas City: il quarterback di New Orleans lancia per 403 yards e 5 touchdown, quattro dei quali per Eric Decker che a fine gara non può che ringraziare il suo leader: "Penso che abbia mostrato a tutti quanto è grande - le parole del wide receiver dei Broncos -, quando lui ha l'ovale in mano può inventare qualsiasi tipo di gioco offensivo". A quattro giornate dalla fine della regular, Denver ha il miglior score della Afc e dell'intera lega, in attesa della sfida tra Seattle (10-1) e New Orleans. Spettacolare anche il successo dei Patriots a Houston: dopo un primo tempo chiuso 17-7 per i Texans, Tom Brady ispira la rimonta e Stephen Gostowski la finalizza. Al Reliant Stadium finisce 34-31 per New England. Vittoria importante e convincente anche per i Panthers, che portano il loro score a 9-3 grazie al 27-6 del Bank of America Stadium sui Buccaneers: per Tampa Bay è l'ottava vittoria di fila, record di franchigia.

Questi gli altri risultati della notte di Nfl:

Cleveland-Jacksonville 28-32

Indiana-Tennessee 22-14

Minnesota-Chicago 23-20

New York Jets-Miami 3-23

Philadelphia-Arizona 24-21

Buffalo-Atlanta 31-34

San Francisco-St. Louis 23-13

San Diego-Cincinnati 10-17

Washington-New York Giants 17-24

Detroit-Green Bay 40-10

Dallas-Oakland 31-24

Baltimore-Pittsburgh 22-20