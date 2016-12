Annarita Sidoti: "Da quattro anni combatto contro un tumore"

Racconta tutto, lei che campionessa lo è stata, lei che a Spalato, ad Atene e ancora a Budapest ha conosciuto la gioia che dà mettersi al collo l'oro europeo e quello mondiale. Lo "scricciolo d'oro" fu ribattezzata: una forza della natura, in realtà, una combattente che dallo sport ha imparato "a non mollare mai, a credere che la sconfitta non è definitiva sino a quando tu non ti arrendi". E lei, oggi 44enne, madre di tre figli, non si è arresa nemmeno di fronte al male più subdolo, affrontando e sopportando cure pesanti e interventi chirurgici, senza piegarsi al puntuale ripresentarsi dell'avversario che da tempo ormai le marcia accanto. "La forza me la dà la mia famiglia, mio marito e i miei bimbi. Sono piccoli, devono crescere, hanno bisogno della loro mamma". Occhi lucidi per parole che in pubblico Annarita Sidoti non aveva ancora pronunciato: una lezione di vita per tutti noi.