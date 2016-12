Slittino: infinito Zoeggeler, podio numero 100

Ennesimo record per Armin Zoeggeler. Sulla pista tedesca di Winterberg, in una prova di singolo valida per la Coppa del mondo, il 39enne slittinista pluricampione olimpico si è piazzato al secondo posto salendo per la centesima volta in carriera su un podio di coppa. La gara è stata vinta dal tedesco Chris Eisller, che ha preceduto Zoeggeler di 44 millesimi di secondo, mentre il bronzo è andato al connazionale David Moeller.