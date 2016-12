Nfl: scatto Ravens, Steelers al tappeto

La 12esima settimana di Nfl si è aperta con 3 incontri. A Baltimora i Ravens hanno avuto la meglio per 22-20 di Pittsburgh. Partita molto combattuta all'M&T Bank Stadium con i padroni di casa, avanti 10-0 dopo i primi due quarti, che hanno dovuto far fronte alla poderosa rimonta degli Steelers. Ma a Pittsburgh non bastano le 257 yards completate con 2 touchdown del quarterback Roethlisberger per avere la meglio dei padroni di casa che resistono nel finale e si portano in classifica al sesto posto (l'ultimo valido per l'accesso ai playoff) con 6 vittorie e 6 sconfitte. Gli Steelers restano a 5 successi con 7 ko.

Tutto facile per Detroit che, contro Green Bay, vince la settima gara in stagione col punteggio di 40-10. Da metà gara in poi sale in cattedra Stafford, quarterback dei Lions, che mette a segno 330 yards servendo 3 touchdown. La difesa dei Packers si scioglie come neve al sole e Detroit può così far festa davanti ai propri tifosi.

Vincono anche i Cowboys in casa contro i Raiders per 31-24. Straordinaria rimonta da parte di Dallas nella seconda parte di gara. Al termine del secondo quarto, infatti, Oakland è avanti 21-14 ma i Cowboys non mollano e, complice anche uno straordinario DeMarco Murray con 3 touchdown all'attivo, portano a casa il match e raggiungono Detroit nella National Football Conference con 7 vittorie e 5 sconfitte.