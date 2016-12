Nfl: Patriots show, battuti i Broncos all'overtime

Grandi emozioni nella 12.esima settimana di Nfl, massimo campionato di Football americano. Nel big match di giornata, New England batte 34-31 Denver all'overtime. E così Tom Brady, quarterback dei Patriots, vince la sfida a distanza con un altro mostro sacro della Nfl, Peyton Manning, Qb dei Broncos. Brady completa 344 yards corredate da tre touchdown. Denver inizia col piede schiacciato sull'acceleratore chiudendo in vantaggio con un secco 24-0 i primi due quarti. Ma nella seconda parte di gara, New England rimonta portando la sfida al supplementare. A decidere l'incontro è così un kick di Gostowski dalle 31 yards. Con questo successo i Patriots si portano ad un record di 8 gare vinte e 3 perse mentre per Denver il saldo è di 9-2.

Nelle altre gare da sottolineare il successo di Dallas sul campo di New York (24-21). Ottima prova del quarterback dei Cowboys, Tony Romo con 250 yards completate a fronte di 2 touchdown. San Diego sbanca Kansas City 41-38 dando ai Chiefs la delusione per la seconda sconfitta stagionale su 11 gare disputate. Ci pensa il Qb dei Chargers, Philip Rivers a trascinare la sua squadra con 392 yards e 3 touchdown. Gli Arizona Cardinals asfaltano con un roboante 40-11 gli Indiana Colts. Vittorie anche per i Rams (42-21 sui Bears) e per i Titans (23-19 sui Raiders). Non è bastato l'overtime, invece, per decretare la vincente tra Packers e Vikings: Green Bay-Minnesota si chiude sul 26-26.