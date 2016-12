Babbo Running: Milano corre per beneficenza

Correre è un verbo semplice, più di quanto si creda! Uno dei primi che impariamo. Correre è forza, energia, fatica, sudore e alla fine gioia. È difficile spiegare a qualcuno la gioia del dopo corsa, quello stato d’animo tra realtà ed euforia in cui ogni muscolo del corpo torna ad essere in equilibrio armonico. Correre è bello. Correre per una giusta causa lo è ancora di più. Il 14 dicembre torna a Milano la corsa non competitiva più divertente dell’anno! Sos Bambini vi aspetta per correre insieme la Babbo Running quando Milano sarà invasa da centinaia di Babbi Natale di ogni età e sesso , che marceranno per 5 chilometri in un’atmosfera prenatalizia unica e solidale.

. Portate con voi i vostri amici, i vostri bambini, tutte le persone che conoscete.

La quota di partecipazione è di 10 euro, di cui la metà sarà devoluta a Sos Bambini e utilizzata per finanziare il progetto del Summer camp 2014, il campo estivo di ospitalità di orfani degli istituti romeni. I ticket possono essere acquistati direttamente da noi inviando una mail a sosbambinionlus@gmail.com. Naturalmente i volontari di Sos Bambini sono già pronti per indossare barbe bianche e cappelli rossi.

Per informazioni su Sos Bambini: www.sosbambini.org e www.babborunning.it

Dal 2004 la mission di SOS Bambini Onlus è di migliorare le condizioni di vita dei bambini, dalla nascita all'adolescenza, concentrando l’attenzione sui Paesi con situazioni di infanzia particolarmente disagiata. L’associazione è impegnata anche nel sostegno/adozione a distanza di bambini, ragazze madri e case famiglia e collabora con alcune strutture di Milano dove i volontari più attivi offrono il loro tempo libero durante la settimana o nei week end.

L’associazione si avvale di soli volontari e non ha costi di struttura, questo per garantire che i fondi raccolti in beni e in denaro siano utilizzati esclusivamente per i progetti di sostegno. Due volte all’anno, Sos Bambini invia in modo diretto e sicuro medicinali, indumenti, materiali per la scuola e giocattoli, prodotti per l’infanzia e cibo. In estate SB accoglie le candidature di animatori, terapisti, psicomotricisti, sarte, idraulici, muratori e professionisti che vogliano mettere a disposizione il loro tempo per andare nell’orfanotrofio di Sighet (Romania) a giocare, aiutare, portare gioia e competenze agli educatori e ai bambini. La struttura pronta ad accoglierli è funzionale, sicura, pulita. Già meta delle visite di SB durante l’anno e periodicamente controllata.

Contatti:

Silvia Scialpi, Presidente di Sos Bambini 3337562231 Skype: maria.silvia.scialpi

Paola Baldacci, volontaria e ufficio stampa 3358310050 Skype: paola.baldacci

www.sosbambini.org

infotiscali@sosbambini.org