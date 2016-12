Equitazione: è morto Raimondo D'Inzeo, oro a Roma '60

Nato a Poggio Mirteto il 2 febbraio 1925, D'Inzeo venne subito avviato all'equitazione dal padre, ufficiale di cavalleria dell'Esercito italiano. Da Melbourne 1956 a Monaco 1972 vinse in tutto 6 medaglie (1 oro, 2 argenti e 3 bronzi): un palmares completato dalle 4 medaglie Mondiali da Aquisgrana 1955 a Buenos Aires 1966. Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, D'Inzeo balzò agli onori della cronaca anche per aver guidato, il 6 luglio 1960, una carica a cavallo a Roma contro alcuni manifestanti, diversi dei quali rimasero feriti. L'episodio non riuscì comunque ad intaccare la sua fama sportiva.

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha disposto un minuto di silenzio per il prossimo week end, in tutte le manifestazioni sportive, per onorare la sua memoria.