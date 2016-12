La Fidal protesta con la Iaaf: "Avete dimenticato Mennea. Assurdo"

Pietro Mennea non fa parte della lista dei campioni dell'atletica leggera del passato, che la Iaaf ha inserito nella galleria dei più gramdi di sempre, la Hall of fame. Una colpevole dimenticanza? Non proprio: è un problema di regole. "Ma dinanzia certi campioni che hanno segnato un'epoca, si può derogare dalle regole". Così il presidente della Fidal, Giomi, ha scritto alla Iaaf. Una lettera di protesta. "Mennea è stato un fenomeno planetario".