Nfl: rimonta Colts, i Titans si arrendono

Si apre con la vittoria di Indianapolis l'11a giornata di Nfl. I Colts si impongono 30-27 in rimonta sul campo dei Tennessee Titans e ipotecano la AFC South. Il quarterback Andrew Luck lancia per 232 yard e nel terzo quarto realizza il touchodown che porta per la prima volta avanti i Colts dopo un avvio a rilento. Ai Titans non bastano le due mete in avvio di Chris Johnson: Tennesse, in vantaggio 17-6 a metà gara, incassa il 6° ko stagionale.