Mike Tyson rivela: "Usavo un pene finto per aggirare i controlli antidoping"

Ma quella del 2000 è stata la sua unica positività dal momento che assieme al suo team, a partire dall'incontro del 2000 ad Hampden Park contro Lou Savarese, aveva escogitato un piano infallibile per aggirare i controlli. "La storia di tutte le guerra è una storia di droga. Tutti i grandi generali e combattenti erano drogati in battaglia. E così anche io. Finito il match, un mio assistente faceva la pipì in un pene finto che io nascondevo dentro le mutande. E con quell'urina riempivo le provette dell'antidoping".