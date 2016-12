Nfl: Brees show, New Orleans umilia Dallas

E' un Sunday Night da ricordare per Drew Brees: il quarterback di New Orleans completa 34 passaggi su 41 per 392 yards servendo la palla per 4 touchdown e mettendo il sigillo sulla vittoria per 49-17 dei suoi Saints contro Dallas. Partita da dimenticare per i Cowboys sotto 7-3 già nel primo quarto. Ma è nel secondo parziale che New Orleans mette il turbo chiudendo con un parziale di 21-7 frutto dei 2 touchdown di Sproles e di quello di Thomas. Davvero disastrosa la prova difensiva di Dallas: in attacco si salva solo DeMarco Murray che prova inutilmente a tenere a galla i Cowboys con un touchdown a inizio secondo quarto.

Soddisfatto, al temine dell'incontro, l'eroe della serata Drew Brees: "Smistare il pallone, coinvolgere tutti i miei compagni: queste sono le serate perfette che un giocatore vorrebbe sempre avere". Con questo successo i Saints volano al secondo posto in classifica con 7 vittorie e 2 sconfitte mentre i Dallas Cowboys sono noni con un record in parità: 5 successsi a fronte di 5 ko.