New York, a 86 anni corre la maratona e poi muore nel sonno

Si è spenta come desiderava, nel sonno dopo aver completato la sua ultima fatica, l'ultima maratona di una vita spesa correndo. Joy Johnson, la più anziana partecipante all’edizione 2013 della maratona di New York con i suoi 86 anni, è morta il giorno aver concluso la sua 25esima 42 km e 195 metri. Era caduta all’altezza del 20° miglio battendo la testa ma aveva voluto comunque proseguire la sua gara contro il parere dei medici. Il giorno dopo si è addormentata per sempre nel suo letto.