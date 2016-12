Clamoroso in NFL: "Redskins" è un nome offensivo, deve essere cambiato

Il Consiglio Comunale di Washington ha votato a larghissima maggioranza una mozione in cui si chiede ai Redskins di cambiare nome, sostenendo che chiamarsi pellerossa è " razzista e offensivo " e inadatto a rappresentare il nome della squadra di football americano della città. Uno studio di designer americani ha indetto nella scorse settimane un concorso per ridisegnare il logo della società storica fondata nel 1932.

Contrari al cambio di nome non solo i dirigenti, ma ovviamente anche i tifosi, tanto che nei giorni scorsi su Twitter in tanti hanno mandato i loro cinguettii scrivendo l'hashtag, la parola d'ordine #Redskinspride, come dire l'orgoglio di essere un pellerossa. Chi invece si è schierato a favore del cambio di nome è Barack Obama che, in un’intervista ad Associated Press, ha detto nei giorni scorsi che "se il nome di una squadra fosse offensivo per un gran numero di persone, personalmente lo cambierei".