Pro 12: rimpianto Treviso, Cardiff vince in rimonta

Quinta sconfitta in RaboDirect Pro 12 per la Benetton Treviso . In vantaggio alla fine del primo tempo, la squadra di coach Franco Smith cala vistosamente nella ripresa e subisce la rimonta del Cardiff che si impone 17-13. Alla formazione veneta, che esce dal campo con mille rimpianti, non bastano una meta di Campagnaro e i piazzati di Berquist . I Leoni restano al terzultimo posto in classifica a quota 11 punti dopo sette giornate.

Partita condizionata dal forte vento che si abbatte sull'Arms Park di Cardiff. Ma la formazione gallese non si scompone e parte bene, portandosi sul 10-0 dopo 18 minuti grazie a una meta di Dacey e a un calcio e a una trasformazione di Davies. Immediata la reazione della Benetton: una meta di Campagnaro e la precisione di Berquist (due piazzati e una trasformazione) portano la squadra di Smith sul 13-10 al 40'. Nella ripresa il blackout della Benetton: una meta di Hobbs e una trasformazione di Davies riportano avanti i Blues, che al 54' conducono 17-13. Treviso non ci sta e prova a raddrizzare la partita. L'occasione migliore è per Barbieri, alla sua centesima presenza con la Benetton, che commette un in avanti a pochi centimetri dalla meta. Il vento continua a farla da padrone e il forcing finale dei Leoni non produce effetto. Finisce col successo di Cardiff, che aggancia Newport al sesto posto in classifica a quota 14 punti.