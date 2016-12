Nfl: Dolphins, scherzetto ai Bengals

Miami si ritrova, domina il primo tempo chiuso sul 10-3 ma nell'ultimo periodo subisce la furiosa rimonta di Cincinnati, trascinata da un Dalton da 338 yards e 3 intercetti. Nei supplementari è decisiva la giocata di Wake, che consente ai Dolphins di portarsi sul 4-4 di score e di tornare a respirare. "Non vorresti mai perdere 4 gare in serie - le parole a fine gara del capo allenatore Philbin - e stasera avevamo di fronte una grande avversaria. Era il momento di rialzarci, e abbiamo risposto molto bene alle pressioni".