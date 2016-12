Italia: ecco i 30 convocati di Brunel

"Sono soddisfatto perché non è stato facile, per me e lo staff, decidere chi non selezionare per questa finestra internazionale di novembre - ha dichiarato il ct Brunel -. De Marchi e Favaro non erano in buone condizioni, da qui la mancata convocazione, mentre le altre scelte sono state di natura tecnica”. Due gli esordienti, entrambi ventenni, confermati nel gruppo: l’apertura di Perpignan Tommaso Allan ed il centro della Benetton Treviso Michele Campagnaro che cominceranno la loro carriera internazionale a fianco di tre atleti in odore di centesimo cap come capitan Sergio Parisse, il pilone Martin Castrogiovanni (entrambi a quota 98 caps) e Marco Bortolami, seconda linea delle Zebre con 97 presenze all’attivo.



I tre test match metteranno di fronte agli azzurri avversari ostici; si comincia sabato 9 contro i Wallabies: "L’Australia ha iniziato il Rugby Championship con alcune sconfitte - ha detto il ct di origini francesi - ma ha finito battendo nettamente l’Argentina fuori casa. Stanno alzando il proprio livello e sarà sicuramente una partita molto difficile”. Il trittico d'incontri proseguirà poi a Cremona contro Fiji il 16, per chiudersi con il bagno di folla dell'Olimpico di Roma nella partita contro l'Argentina il 23 novembre.



Questi gli atleti convocati dal ct Jacques Brunel:

Piloni: Matias Aguero (Zebre Rugby, 19 caps), Martin Castrogiovanni (Toulon RC, 98 caps), Lorenzo Cittadini (Benetton Treviso, 24 caps), Michele Rizzo (Benetton Treviso, 8 caps).

Tallonatori: Leonardo Ghiraldini (Benetton Treviso, 56 caps), Davide Giazzon (Zebre Rugby, 12 caps). Seconde linee: Valerio Bernabò (Benetton Treviso, 21 caps), Marco Bortolami (Zebre Rugby, 97 caps), Joshua Furno (Biarritz Olympique, 10 caps), Quintin Geldenhuys (Zebre Rugby, 38 caps), Antonio Pavanello (Benetton Treviso, 21 caps). Flanker/n.8: Robert Barbieri (Benetton Treviso, 30 caps), Mauro Bergamasco (Zebre Rugby, 94 caps), Sergio Parisse (Stade Francais, 98 caps), Ratu Manoa Seru Vosawai (Benetton Treviso, 12 caps), Alessandro Zanni (Benetton Treviso, 77 caps).

Mediani di mischia: Tobias Botes (Benetton Treviso, 16 caps), Edoardo Gori (Benetton Treviso, 26 caps).

Mediani d’apertura: Tommaso Allan (Usap Perpignan, esordiente), Alberto Di Bernardo (Benetton Treviso, 3 caps), Luciano Orquera (Zebre Rugby, 35 caps).

Centri: Michele Campagnaro (Benetton Treviso, esordiente), Gonzalo Canale (Stade Rochelais, 84 caps), Luca Morisi (Benetton Treviso, 4 caps), Alberto Sgarbi (Benetton Treviso, 26 caps).

Ali/Estremi: Tommaso Benvenuti (USAP Perpignan, 28 caps), Tommaso Iannone (Benetton Treviso, 3 caps), Luke Mclean (Benetton Treviso, 49 caps), Leonardo Sarto (Zebre Rugby, 1 cap), Giovambattista Venditti (Zebre Rugby, 17 caps).