Nfl: difesa super, Seattle batte St. Louis

I Seattle Seahawks vincono 14-9 sul campo dei St. Louis Rams nel Monday Night dell'ottava settimana del campionato Nfl. I ragazzi di coach Pete Carroll, arrivati a sette vittorie e una sola sconfitta, giocano un'ottima gara difensiva e alla fine resistono agli ultimi assalti dei padroni di casa, senza la loro stella Sam Bradford e costretti ad affidarsi al quarterback di riserva Kellen Clemens. C'è invece l'asso dei Seahawks, Russell Wilson, che nonostante i 7 sacks subiti dalla difesa avversaria, riesce a cavarsela e a firmare due passaggi da touchdown, entrambi per il ricevitore Golden Tate. Il primo vale il 7-3 nel secondo periodo a poche yards dalla endzone; il secondo vale il 14-6 sul finire di terzo quarto ed è un cosiddetto 'big play', con Tate che riceve e si fa 80 yards per portare il pallone nella endzone avversaria. Nel quarto periodo i Rams ci provano ma la difesa di Seattle, che colleziona anche due intercetti, respinge ogni assalto e conduce in porto la vittoria.