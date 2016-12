Mlb, World Series: St. Louis ko, Boston vede il titolo

I Boston Red Sox sono ad un passo dalla conquista del 'Fall Classic', il classico d'autunno, come gli americani chiamano le World Series, le finali del baseball Mlb. Dopo il successo di gara 4, i Red Sox vincono anche gara 5 per 3-1 al Busch Stadium, casa dei St. Louis Cardinals, e si conquistano il primo match ball, che si giocheranno mercoledì notte sul diamante amico di Fenway Park. Boston si gode la grande prova dei suoi due lanciatori, il partente John Lester, che concede appena un punto agli avversari, e il closer Koji Uehara, che sale sul monte sul finire dell'ottavo inning e respinge gli ultimi tentativi dei battitori di St. Louis.

I Red Sox partono forte e subito nel primo inning vanno a segno con Pedroia, portato a casa dal doppio del solito David 'Big Papi' Ortiz. La reazione dei Cardinals arriva nel quarto inning e si concretizza nel fuoricampo Matt Holliday che spara la pallina oltre l'esterno centro e fa 1-1. Boston ha qualcosa in più e nel settimo inning colpisce ancora il lanciatore di casa Wainwright: il doppio di David Ross permette a Bogaerts di segnare il 2-1 mentre il singolo di Jacoby Ellsbury porta a casa Stephen Drew per il 3-1. Una volta in vantaggio Boston sigilla la vittoria con i perfetti lanci di Lester e Uehara. Mercoledì notte gara 5: i Red Sox vogliono festeggiare finalmente il titolo in casa, a Fenway Park, cosa che manca nel lontano 1918.