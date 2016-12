Nfl: Chiefs pazzeschi, Johnson guida i Lions

I Kansas City Chiefs battono anche i Cleveland Browns e proseguono la loro marcia da imbattuti dopo l'ottava settimana del campionato di football americano Nfl. I Chiefs superano i Browns per 23-17 grazie ai due touchdown del quarterback Alex Smith mentre dall'altra parte non basta l'ottimo Jason Campbell. Partita bellissima a Detroit dove i Lions superano 31-30 in volata i Dallas Cowboys. Nel quarto periodo, sotto 30-24, Detroit riesce a trovare la meta della vittoria grazie al quarterback Matthew Stafford (488 yards lanciate), che porta la palla in endzone sorvolando la sua linea d'attacco. Favolosa prestazione di Calvin Johnson: il ricevitore dei Lions, detto 'Megatron', chiude con 14 ricezioni per 329 yards e un touchdown. Dopo la prima sconfitta stagionale si risollevano i Denver Broncos che con ben 31 punti nel quarto periodo stendono 45-21 i Washington Redskins. Quattro lanci da touchdown e 354 yards per il solito favoloso Peyton Manning. Dopo aver iniziato 0-6 arriva la seconda vittoria di fila per i New York Giants che vincono 15-7 sul campo dei Philadelphia Eagles grazie ai 5 calci di Brown. A Londra, davanti agli 83mila spettatori di Wembley, i San Francisco 49ers travolgono 42-10 i Jacksonville Jaguars, ancora senza successi in stagione. Bene il quarterback Kaepernick. Vincono le altre big impegnate ovvero Patriots, Saints, Bengals e Packers. I risultati dell'ottava settimana: Tampa Bay-Carolina 13-31 (giocata giovedì); Detroit-Dallas 31-30; Kansas City-Cleveland 23-17; New England-Miami 27-17; New Orleans-Buffalo 35-17; Philadelphia-NY Giants 7-15; Jacksonville-San Francisco 10-42; Cincinnati-NY Jets 49-9; Oakland-Pittsburgh 21-18; Denver-Washington 45-21; Arizona-Atlanta 27-13; Minnesota-Green Bay 31-44; St. Louis-Seattle (lunedì notte).