Mlb, World Series: Cardinals ko, Boston pareggia

Tutto è ancora aperto nelle World Series , le finali del baseball americano Mlb. Nella notte, in gara 4 al Busch Stadium di St. Louis, Missouri, i Boston Red Sox hanno sconfitto 4-2 i Cardinals pareggiando la serie, che ora si trova sul 2-2. La partita si sblocca nel terzo inning con i padroni di casa che si portano in vantaggio 1-0 grazie al punto segnato da Carpenter sul singolo battuto da Carlos Beltran.

I Red Sox non ci stanno e, dopo aver perso due gare di fila, sanno che un'altra sconfitta potrebbe compromettere tutto e infatti riescono a ribaltare l'incontro. Nel quinto inning la battuta di sacrificio di Stephen Drew permette a David Ortiz di realizzare il punto dell'1-1 poi, nel sesto, arriva il capolavoro di Jonny Gomes. L'esterno sinistro gira alla perfezione il lancio di Lynn e spedisce la pallina fuori dalla recinzioni permettendo a Pedroia e Ortiz di arrivare salvi a casa base: homerun da tre punti e 4-1 Boston. Nel settimo inning i Cardinals provano a tornare in gara con Carpenter che batte un singolo e Robinson che segna il punto del 4-2. La rimonta si ferma qui perchè i lanciatori di Boston non concedono più nulla, su tutti Lackey e Uehara, e così St. Louis è costretta ad alzare la bandiera bianca: la giocata che chiude la partita è proprio di Uehara, che sorprende Wong staccato dal piatto di prima base e lo elimina con un perfetto lancio verso Mike Napoli. Questa notte va in scena gara 5 ancora al Busch Stadium, poi si tornerà a Boston per gara 6 e l'eventuale gara 7.