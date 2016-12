Nfl a Londra: 49ers e Jaguars si concedono ai tifosi

I tifosi prima di tutto. Questo l'insegnamento numero uno che regala la Nfl nel suo soggiorno londinese. Il giorno prima della partita si pensa soltanto a divertirsi. Perfino le squadre staccano la spina e non si allenano. Il commissioner Roger Goodell si concede a un folto gruppo di appassionati, libero di fare anche domande scomode, di soddisfare qualsiasi curiosità. E se non bastasse si presentano anche il mitico Joe Montana , probabilmente il quarterback più conosciuto di sempre, e Tony Boselli , per anni uno dei migliori uomini di linea offensiva di tutta la Lega. Naturalmente in rappresentanza dei 49ers e dei Jaguars.

Ma è solo il primo atto perchè il meglio arriva a Trafalgar Square. Nonostante l'insistente, ma inevitabile pioggia britannica, il popolo del football americano non si fa scoraggiare. Tutti a festeggiare, anche spendere parecchie sterline per regalarsi un ricordo di quest'esperienza. In pieno stile a stelle e strisce, il vero tifoso non può fare a meno di avere almeno un cappellino della propria squadra. Poi si beve e si mangia in compagnia, mentre sul palco si alternano le cheerleaders, la mascotte dei Jaguars e vecchie glorie. Fino a quando Jacksonville si presenta con la squadra al completo. E poco importa se la maggior parte dei presenti sarà a Wembley a tifare 49ers. Non mancano neppure i tifosi italiani. Ragazzi entusiasti di vivere quest'esperienza, anche per chi tifa New England e Dallas, ma che non intende perdere l'opportunità di vivere una partita dal vivo. Anzi, pensando già all'anno prossimo, quando saranno proprio i Cowboys a sfidare i Jaguars a Londra.