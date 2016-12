Ancelotti vince anche con i cavalli

Dopo la vittoria in Champions League contro la Juventus, ecco il primo hurrà sulle piste di galoppo. Primo successo, infatti, oggi Clairefontaine, per la scuderia di Carlo Ancelotti e Giovanni Mauri - scuderia dei Duepi - con la cavalla Madame Cecilie, allenata da Alessandro Botti e montata per l'occasione da Cristophe Soumillion, fantino dell'Aga Khan e, più in generale, uno dei fantini più forti di Francia.