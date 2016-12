Mlb, St. Louis vince 4-2 e riporta la serie in parità

Le World Series Mlb, le finali del baseball americano, sono in parità sull'1-1 dopo il successo dei St. Louis Cardinals per 4-2 sui Boston Red Sox in gara 2. Dopo la batosta nel match di debutto, i Cardinals rimettono tutto in equilibrio in vista delle prossime tre gare in casa al Busch Stadium. Determinante la prova sul monte del lanciatore Michael Wacha, il rookie che infila la quarta vittoria in altrettante gare giocate nei playoff.