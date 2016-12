Mlb, World Series: Boston abbatte St. Louis in Gara 1

I Red Sox portano a casa il primo punto delle World Series Mlb annientando 8-1 i Cardinals in Gara 1 dell'attesissima finale di baseball americano. Davvero disastrosa la serata della stella Adam Wainwright, che sbaglia troppi lanci dal monte permettendo a Boston di conquistare il primo punto. A Boston, i padroni di casa non sbagliano praticamente nulla disputando una partita perfetta affidandosi ancora una volta al lanciatore Jon Lester che mette a referto la bellezza di 8 strikeout non concedendo nemmeno un punto ai Cardinals.