Mondiali pugilato: Russo, Valentino e Cammarelle medaglia sicura

Super Italia al Mondiale dilettanti di pugilato in corso di svolgimento ad Almaty , in Kazakistan. Clemente Russo, Roberto Cammarelle e Domenico Valentino sono sicuri a medaglia grazie alla qualificazione nelle semifinali delle loro rispettive categorie. Russo, nella categoria 91 kg, ha battuto il croato Calic. Valentino ha sconfitto l'azero Isayev nei 60 kg, mentre Cammarelle, infine, ha avuto la meglio del croato Hrgovic nella categoria +91 kg.

Clemente Russo, 31enne casertano, tornerà sul ring venerdì per affrontare l'azero Teymur Mammadov, in quella che è la rivincita della semifinale di Londra 2012. In quell'occasione Tatanka aveva vinto, al termine di una splendida rimonta coronata al terzo round, conquistando l'accesso alla finale olimpica dove si era arreso all'ucraino Usyk. Decisamente meno complicato, invece, il successo ottenuto contro il croato Marko Calic, arrivato ai punti con un verdetto unanime dei giudici (30-27, 30-27, 29-28).

Niente da fare, invece, per Manuel Fabrizio Cappai che è stato sconfitto ai quarti di finale dal cubano Veitia Soto e per Vincenzo Mangiacapre, superato 0-3 dal kazako Yelussinov