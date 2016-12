Nfl: Chiefs imbattibili, primo ko per i Broncos

Finisce alla settima giornata l'imbattibilità dei Broncos. Andrew Luck vince il duello a distanza con il suo predecessore Peyton Manning, il quarterback di Indianapolis lancia per 228 yard e completa 21 passaggi su 38, di cui tre convertiti in touchdown. Numeri simili per il quarterback dei Broncos, che completa 29 passaggi su 49 e lancia per tre touchdown, ma subisce anche quattro placcaggi. Indianapolis, sotto 14-10 all'inizio del secondo quarto, inverte l'inerzia della partita piazzando un micidiale parziale di 23-0 a cavallo tra secondo e terzo quarto. Settima vittoria su sette gare per i Chiefs, che in casa piegano 17-16 gli Houston Texans al termine di un match dominato dalle difese. San Francisco si impone 31-17 in casa di Tennessee e infila la quarta vittoria consecutiva. I 49ers, finalisti dell'ultimo Superbowl, chiudono i primi tre quarti in vantaggio 24-0 grazie a un field goal e a tre touchdown, di cui uno realizzato dal quarterback Colin Kaepernick, e contengono il ritorno dei Titans nell'ultimo quarto. I Cincinnati Bengals vincono 27-24 sul campo dei Detroit Lions grazie a un field goal da 54 yard di Mike Nugent a tempo scaduto. Un altro field goal, realizzato da Nick Folk all'overtime, regala ai New York Jets il successo sui Patriots di Tom Brady, battuti 30-27. Sconfitta anche per i Baltimore Ravens campioni in carica, battuti 19-16 dai Pittsburgh Steelers. Gli altri risultati della settima giornata: Atlanta-Tampa Bay 31-27, Miami-Buffalo 21-23, Philadelphia-Dallas 3-17, Washington-Chicago 45-41, Carolina-Saint Louis 30-15, Jacksonville-San Diego 6-24, Green Bay-Cleveland 31-13.