Heineken Cup: batosta Zebre, sorriso Connacht

Seconda uscita e seconda batosta. A Parma, le Zebre escono sconfitte nettamente 33-6 dal confronto con gli irlandesi del Connacht, valido per la seconda giornata dell'Heineken Cup. I bianconeri restano in partita solo per la prima mezz'ora e, come già accaduto all'esordio contro il Toulouse, vedono poi gli avversari allontanarsi col passare dei minuti: Orquera e compagni, ultimi nel pool 3 con zero punti, non mettono a referto neppure una meta. A punire le Zebre, già sotto 19-3 al termine del primo tempo, sono i calci piazzati dell'infallibile Parks e le mete firmate Naoupu e Fafta. Bianconeri a referto solo con due punizioni di Orquera.